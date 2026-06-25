Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 12:10

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez criticou o gol anulado de Vini Jr na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, pela Copa do Mundo. A beldade não deixou de provocar Lionel Messi, artilheiro da competição, em seu comentário.

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"Se fosse o Messi não anulariam esse gol, mas como foi o Vini", disse a beldade, que tem mais de 17 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.