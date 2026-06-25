México - Os mexicanos voltaram a entoar cânticos homofóbicos na vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca, na quarta-feira (24), no Estádio Azteca, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Eles gritaram “puto” sempre que o goleiro adversário cobrava um tiro de meta.
A Fifa ainda não se pronunciou, mas a tendência é de que o México seja punido, como ocorreu em outras oportunidades. No Mundial de 2018, a seleção foi multada em 10 mil francos suíços (cerca de R$ 37,5 mil). Já em 2022, a punição foi de 100 mil francos suíços (aproximadamente R$ 500 mil).
A ideia da entidade era “conscientizar os torcedores sobre a importância de apoiar o time com 'a ola', em vez de fazê-lo com gritos discriminatórios”.
100% de aproveitamento
Líder isolado do Grupo A, o México fechou a fase inicial com três vitórias - África do Sul (2 a 0), Coreia do Sul (1 a 0) e República Tcheca (3 a 0) - e garantiu a classificação na Copa do Mundo. Agora, aguarda a definição das outras chaves para saber quem enfrentará no mata-mata.
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