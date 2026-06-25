Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do Mundo - Patricia de Melo Moreira / AFP

Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do MundoPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 25/06/2026 10:46 | Atualizado 25/06/2026 10:46

Estados Unidos - Ronaldo Fenômeno mandou um recado a Matheus Cunha depois da classificação do Brasil ao mata-mata da Copa do Mundo . O ex-jogador lembrou como celebrava ao balançar as redes, com o dedo indicador direito apontado para cima, e viu semelhança com a comemoração do camisa 9 na vitória sobre a Escócia, na última quarta-feira (24).

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“Na última vez em que um camisa 9 comemorou assim, vocês sabem o que aconteceu”, escreveu o craque, em publicação nas redes sociais.



O antigo centroavante fez história pela seleção brasileira e conquistou dois títulos mundiais. Em 1994, esteve no elenco, mas não entrou em campo. Já em 2002, foi o grande destaque da Amarelinha.



“Meu ídolo. Sem palavras pelo orgulho. Ela (a camisa 9) sempre será sua e se quiser aparecer para ajudar, queria só ver um negócio”, respondeu Matheus Cunha. “Na última vez em que um camisa 9 comemorou assim, vocês sabem o que aconteceu”, escreveu o craque, em publicação nas redes sociais.O antigo centroavante fez história pela seleção brasileira e conquistou dois títulos mundiais. Em 1994, esteve no elenco, mas não entrou em campo. Já em 2002, foi o grande destaque da Amarelinha.“Meu ídolo. Sem palavras pelo orgulho. Ela (a camisa 9) sempre será sua e se quiser aparecer para ajudar, queria só ver um negócio”, respondeu Matheus Cunha.

O Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima fase da Copa do Mundo. Os possíveis adversários são Holanda, Japão e Suécia. A Tunísia também está na chave, mas já eliminada.

A publicação de Ronaldo Fenômeno



