Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do MundoPatricia de Melo Moreira / AFP

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Estados Unidos - Ronaldo Fenômeno mandou um recado a Matheus Cunha depois da classificação do Brasil ao mata-mata da Copa do Mundo. O ex-jogador lembrou como celebrava ao balançar as redes, com o dedo indicador direito apontado para cima, e viu semelhança com a comemoração do camisa 9 na vitória sobre a Escócia, na última quarta-feira (24).
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“Na última vez em que um camisa 9 comemorou assim, vocês sabem o que aconteceu”, escreveu o craque, em publicação nas redes sociais.

O antigo centroavante fez história pela seleção brasileira e conquistou dois títulos mundiais. Em 1994, esteve no elenco, mas não entrou em campo. Já em 2002, foi o grande destaque da Amarelinha.

“Meu ídolo. Sem palavras pelo orgulho. Ela (a camisa 9) sempre será sua e se quiser aparecer para ajudar, queria só ver um negócio”, respondeu Matheus Cunha.
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O Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima fase da Copa do Mundo. Os possíveis adversários são Holanda, Japão e Suécia. A Tunísia também está na chave, mas já eliminada.

A publicação de Ronaldo Fenômeno