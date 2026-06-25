Jogadores do Brasil comemoram um dos três gols marcados na vitória sobre a Escócia - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores do Brasil comemoram um dos três gols marcados na vitória sobre a EscóciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 12:38

a definição do adversário, que sairá nesta quinta-feira (25), por volta das 22h (de Brasília). Enquanto esperam pelos outros grupos, os torcedores pelo menos já sabem a posição da Seleção no chaveamento da Copa do Mundo e as datas e horários dos confrontos até uma eventual final.

O Brasil está classificado em primeiro lugar para a próxima fase da Copa do Mundo e aguarda). Enquanto esperam pelos outros grupos, os torcedores pelo menos já sabem a posição da Seleção no chaveamento da Copa do Mundo e as datas e horários dos confrontos até uma eventual final.

Já é certo que a próxima partida, pela segunda fase, acontecerá na segunda-feira (29), às 14h, em Houston. Entretanto, os brasileiros que comemoraram o horário no meio do expediente não poderão fazer o mesmo caso o time de Carlo Ancelotti avance nas próximas fases.



Jogos decisivos em dois fins de semana

Isso porque o jogo de oitavas de final será num domingo, no dia 5, às 17h, em Nova Jersey. E as quartas também acontecem em um fim de semana, no dia 11 (sábado), às 18h, em Miami.



Já se a seleção brasileira chegar à semifinal, a partida será numa quarta-feira, dia 15 de julho, às 16h, em Atlanta. E caso o Brasil chegue à final, jogará no domingo, dia 19, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.