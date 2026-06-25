Jogadores do Brasil comemoram um dos três gols marcados na vitória sobre a EscóciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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