Neymar em ação pelo Brasil na vitória sobre a Escócia, na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF
“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele. É um grande amigo”, iniciou o jogador, em entrevista ao canal ‘DSports’.
“Conversamos muito, mesmo hoje em dia. Ele sabe que me importo muito com ele”, complementou.
A dupla jogou junto e acumulou títulos no Barcelona (2013 a 2017) e no PSG (2021 a 2023). Desde então, mantiveram o vínculo. Neymar e Messi estarão no mata-mata da Copa do Mundo. O Brasil garantiu a vaga ao liderar o Grupo C, enquanto a Argentina se classificou com uma rodada de antecedência, no Grupo J.
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