Neymar em ação pelo Brasil na vitória sobre a Escócia, na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar em ação pelo Brasil na vitória sobre a Escócia, na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/06/2026 13:05





“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele. É um grande amigo”, iniciou o jogador, em entrevista ao canal ‘DSports’. Estados Unidos - Depois de voltar a jogar pelo Brasil na vitória sobre a Escócia , na última quarta-feira (24), pela Copa do Mundo, Neymar falou com a imprensa argentina e rasgou elogios a Lionel Messi. O camisa 10 da Amarelinha, que é grande amigo do astro, destacou a admiração que sente por ele.“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele. É um grande amigo”, iniciou o jogador, em entrevista ao canal ‘DSports’.