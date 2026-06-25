Ronald Koeman, técnico da seleção holandesaPaul Ellis / AFP

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Theo Faria
Estados Unidos - Técnico da Holanda, Ronald Koeman ressaltou que não tem medo de nenhum adversário na Copa do Mundo. Já classificada ao mata-mata, a seleção pode ser rival do Brasil na próxima fase, caso termine em segundo lugar no Grupo F.
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“É tudo o mesmo para mim. Queremos chegar longe no torneio. Nós respeitamos todos e não temos medo de ninguém. Somos um time forte”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.

“Tem outros favoritos para ganhar, times com grandes jogadores. Veremos o que vem. A melhor forma é levar um jogo de cada vez e enfrentar quem chegar”, complementou.

A definição do Grupo F será nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília). Neste momento, a Holanda lidera a chave, com quatro pontos - mesmo número do Japão, segundo colocado. A Suécia é a terceira, com três. Já a Tunísia, lanterna e eliminada, está zerada.

Os jogos que fecham o Grupo F

. Tunísia x Holanda, em Kansas City
. Japão x Suécia, em Arlington