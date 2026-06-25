Marquinhos já marcou sete gols pela seleção brasileira - Sameer Al-Doumy / AFP

Marquinhos já marcou sete gols pela seleção brasileiraSameer Al-Doumy / AFP

Publicado 25/06/2026 14:42





Já no ranking geral, o atleta do PSG subiu à 7ª colocação, empatando com Taffarel. A lista ainda tem nomes de peso, como Pelé, Rivellino, Djalma Santos, Neymar e, no topo, o ex-lateral-direito Cafu, que disputou 150 jogos pelo Brasil. O jogador Marquinhos se tornou o segundo zagueiro com mais jogos pela seleção brasileira nesta quarta-feira (24), ao participar da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia , pela Copa do Mundo. O defensor chegou a 108 partidas vestindo a Amarelinha, superando Lúcio e ficando atrás apenas de Thiago Silva, que foi a campo em 113 oportunidades.Já no ranking geral, o atleta do PSG subiu à 7ª colocação, empatando com Taffarel. A lista ainda tem nomes de peso, como Pelé, Rivellino, Djalma Santos, Neymar e, no topo, o ex-lateral-direito Cafu, que disputou 150 jogos pelo Brasil.

Marquinhos atingiu a marca no Hard Rock Stadium, em Miami, o mesmo local em que estreou pela Seleção, em 16 de novembro de 2013, no amistoso contra Honduras. Na ocasião, a equipe goleou por 5 a 0, ainda sob o comando do técnico Felipão.



Pelo Brasil, o zagueiro marcou sete gols e conquistou a Copa América 2019. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, além das Copas Américas de 2015, 2016, 2021 e 2024. Revelado pelo Corinthians, o jogador de 32 anos está no PSG desde 2013, onde conquistou duas Ligas dos Campeões, se consagrando como ídolo.

Confira os 10 atletas que mais jogaram pela Seleção

1) Cafu - 150 jogos

2) Roberto Carlos - 132 jogos

3) Neymar Jr. - 128 jogos

4) Daniel Alves - 127 jogos

5) Rivellino - 120 jogos

6) Pelé, Thiago Silva e Djalma Santos - 113 jogos

7) Taffarel e Marquinhos - 108 jogos

8) Lúcio - 107 jogos

9) Emerson Leão e Ronaldo - 105 jogos

10) Jairzinho, Ronaldinho Gaúcho e Gilmar - 102 jogos