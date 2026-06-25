Marquinhos já marcou sete gols pela seleção brasileiraSameer Al-Doumy / AFP
Já no ranking geral, o atleta do PSG subiu à 7ª colocação, empatando com Taffarel. A lista ainda tem nomes de peso, como Pelé, Rivellino, Djalma Santos, Neymar e, no topo, o ex-lateral-direito Cafu, que disputou 150 jogos pelo Brasil.
Pelo Brasil, o zagueiro marcou sete gols e conquistou a Copa América 2019. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, além das Copas Américas de 2015, 2016, 2021 e 2024. Revelado pelo Corinthians, o jogador de 32 anos está no PSG desde 2013, onde conquistou duas Ligas dos Campeões, se consagrando como ídolo.
Confira os 10 atletas que mais jogaram pela Seleção
2) Roberto Carlos - 132 jogos
3) Neymar Jr. - 128 jogos
4) Daniel Alves - 127 jogos
5) Rivellino - 120 jogos
6) Pelé, Thiago Silva e Djalma Santos - 113 jogos
7) Taffarel e Marquinhos - 108 jogos
8) Lúcio - 107 jogos
9) Emerson Leão e Ronaldo - 105 jogos
10) Jairzinho, Ronaldinho Gaúcho e Gilmar - 102 jogos
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