Luis de la Fuente, técnico da seleção espanholaBen Stansall / AFP
No penúltimo treino da Espanha em Chattanooga, os três lesionados trabalharam à parte do grupo, a três dias da fase de 16-avos de final contra a Áustria, em Los Angeles.
Lesionados na vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai na sexta-feira, Williams, com um problema muscular na coxa direita, e Yéremy, com um entorse na clavícula, fizeram bicicleta ergométrica.
Já Laporte, que não participou do treino de sábado na sessão de recuperação por "gestão de carga", voltou às atividades com o grupo.
A Espanha fará seu último treino na Baylor School na terça-feira, antes de viajar para Los Angeles, onde joga na quinta-feira (2).
Se vencer a Áustria, a 'Roja' jogará as oitavas de final em Dallas contra Portugal ou Croácia.
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