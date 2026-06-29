Alemanha foi eliminada de forma precoce pela terceira Copa do Mundo consecutiva - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Alemanha foi eliminada de forma precoce pela terceira Copa do Mundo consecutivaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 23:30 | Atualizado 30/06/2026 01:37

Rio - O Brasil vai permanecer como o único pentacampeão mundial por mais algum tempo. Com a derrota para o Paraguai , a Alemanha se despediu da Copa do Mundo de 2026 e não terá mais chance de igualar a seleção brasileira. Campeã pela última vez em 2014, quando conquistou o tetracampeonato mundial, os alemães eram os únicos que poderiam igualar a marca brasileira.

Maior campeão da Copa do Mundo, o Brasil tenta encerrar um jejum de 24 anos para se tornar o único hexacampeão mundial. O último título brasileiro aconteceu em 2002, justamente contra a Alemanha. Os alemães, por sua vez, possuem quatro títulos, assim como a Itália, que ficou fora do Mundial pela terceira vez consecutiva. Tetracampeã em 2006, a Azzurra não disputa a Copa desde 2014.

Por outro lado, caso não conquiste o título, o Brasil pode ver outros países diminuírem a diferença de títulos. Atual campeã mundial, a Argentina é uma das favoritas na Copa do Mundo de 2026 e tem a chance de conquistar o tetracampeonato. Caso isso aconteça, terá a chance de conquistar o penta na edição de 2030, que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos.

O Brasil segue vivo em busca do hexacampeonato. A seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1 , nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, e garantiu a classificação às oitavas de final. O próximo adversário será o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça (30), às 14h, em Dallas, nos Estados Unidos.

Todos os campeões mundiais:

1º - Brasil: 5

2º - Alemanha e Itália: 4

3º - Argentina: 3

4º - França e Uruguai: 2

5º - Inglaterra e Espanha: 1