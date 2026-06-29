Alemanha foi eliminada de forma precoce pela terceira Copa do Mundo consecutivaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Todos os campeões mundiais:
2º - Alemanha e Itália: 4
3º - Argentina: 3
4º - França e Uruguai: 2
5º - Inglaterra e Espanha: 1
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Alemanha foi eliminada de forma precoce pela terceira Copa do Mundo consecutivaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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