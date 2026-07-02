Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de finalDivulgação / Espanha

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Pedro Logato
Rio - Atual campeã europeia, a Espanha segue viva na luta pelo bi da Copa do Mundo. Em Los Angeles, a equipe comandada por Luis de la Fuente teve amplo domínio e derrotou a Áustria por 3 a 0 garantindo vaga nas oitavas de final da competição. Oyarzabal, dois, e Pedro Porro marcaram para a equipe espanhola.  Cucurella foi um dos destaques da partida. O reforço do Real Madrid participou dos três gols.
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Espanha derrotou a Áustria por 3 a 0 - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria por 3 a 0 - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria por 3 a 0 - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria por 3 a 0 - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha
Na próxima fase, a Espanha terá pela frente o vencedor de Portugal e Croácia. A partida irá acontecer na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília). O duelo irá acontecer em Dallas, no Texas.
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A Espanha assumiu o controle desde o começo da partida, mas tinha dificuldades para marcar. Yamal e Oyarzabal criaram diversas chances, mas faltava capricho. Aos 28 minutos, Cucurella chegou até a marcar, mas o lance foi invalidado por falta em Schlager.
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Porém, aos 35 minutos não teve jeito. Cucurella novamente foi efetivo no campo de ataque e fez o cruzamento, desta vez Oyarzabal não perdoou e abriu o placar para os campeões europeus. Antes do fim do primeiro tempo, quase que a Espanha ampliou. Aos 46 minutos, Baena cobrou linda falta no travessão, no rebote, Yamal chutou e o goleiro Schlager salvou os austríacos. 
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O segundo tempo começou com a mesma tônica. A Espanha criando oportunidades e desperdiçando. Aos 15 minutos, a Áustria teve sua primeira chegada com perigo. Kalajdzic recebeu cruzamento e cabeceou por cima do gol de Unai Simón.
Só que os campeões europeus ainda eram absolutos na partida e conseguiram ampliar aos 20 minutos. Cucurella brigou com a defesa da Áustria e abriu bola na esquerda. Baena cruzou na medida para Pedro Porro, que cabeceou e fez o segundo para os espanhóis.
Mesmo com a vantagem, a Espanha seguiu controlando e teve outras oportunidades. Aos 43 minutos, novamente Cucurella apareceu bem e serviu Oyarzabal, que concluiu para o fundo das redes, e deu números finais ao duelo em Los Angeles.