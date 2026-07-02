Endrick participou de primeira coletiva de imprensa desde apresentação na Granja Comary, no fim de maio - Rafael Ribeiro/CBF

Endrick participou de primeira coletiva de imprensa desde apresentação na Granja Comary, no fim de maioRafael Ribeiro/CBF

Publicado 02/07/2026 16:42

Endrick é uma das opções de Carlo Ancelotti para substituir Lucas Paquetá contra a Noruega, no domingo (5) e garante estar pronto se for o escolhido. Sem ser a primeira opção - Danilo Santos é mais cotado -, o jovem atacante tenta ficar alheio à grande expectativa em cima dele do torcedor brasileiro, que no início da Copa do Mundo fez campanha para que tivesse oportunidade no time após não sair do banco de reservas na estreia, contra Marrocos.

"Estou muito agradecido de estar aqui, para mim já é uma vitória estar com esse grupo disputando uma Copa. Tem 26 jogadores que estão loucos para jogar e todos estão preparados. Também estou muito preparado. Vou esperar, o Mister vai fazer a melhor coisa para a equipe", disse em coletiva de imprensa.



Diante de tantos holofotes em cima do jogador de 19 anos, a comissão técnica optou por colocá-lo aos poucos. Endrick ganhou minutos graduais durante o torneio e, até por isso, admitiu surpresa ao ser escolhido para entrar logo após o intervalo na vitória por 2 a 1 sobre o Japão.



"Não esperava entrar até que, no intervalo, eles me chamaram e eu só sabia conversar com Deus pedindo calma porque é um estalo que teve na minha cabeça, estava no banco sem estar pensando em entrar porque estava torcendo, vibrando. Tentei ficar o mais tranquilo e fazer meu jogo", admite.



Posição de Endrick na seleção Brasileira



O jogador do Real Madrid entrou para fazer a função de camisa 9, jogando mais centralizado entre os zagueiros japoneses e perto da área. O que acredita que funcionou: "Pude jogar fazendo movimento nas costas da defesa, para deixar o espaço onde Casemiro pôde fazer o gol. Entrar para ajudar o Brasil é minha maior satisfação".



Endrick também já atuou como ponta pelo lado direito, função que também fazia no Lyon. Só que, na seleção brasileira, tem a forte concorrência de Rayan, que ganhou a vaga no time com a lesão de Raphinha. Por isso, as oportunidades podem surgir mais como camisa 9.



"No Lyon eu pude ajudar muito jogando de nove, pude jogar aberto na direita, fazer um falso nove também. E o Mister sabe minhas qualidades, passamos um ano no Real e sempre estava treinando, aqui não é diferente. Ele sabe com o que posso contribuir... Quando o Mister falar para eu fazer alguma coisa, não vou olhar para trás, só vou fazer", garante.



Relação com Carlo Ancelotti



O atacante também buscou encerrar a polêmica de que não tem muito espaço com Carlo Ancelotti. Sem ter jogado muito no Real Madrid e com poucas chances na seleção brasileira até brilhar contra a Croácia, em último amistoso antes da convocação final, Endrick discorda dessa visão.



"A minha primeira temporada com o Mister no Real eu joguei muito, foram poucos minutos, mas estava entrando praticamente todos os jogos. Ele falava para eu ficar tranquilo que meu momento iria chegar. Na Copa do Rei ele me colocou mais, pude fazer gol em praticamente todos os jogos e eu sempre fiquei tranquilo. O Mister é um dos melhores do mundo, ele sabe o que fazer. Acho que vocês podem ficar tranquilos", garantiu.



"É uma convivência maravilhosa. Foi meu primeiro treinador quando cheguei na Europa, para mim foi uma das melhores experiências, incrível, onde pude aprender com ele e com o staff dele que é muito bom. Com a Seleção não está sendo diferente".



Dicas com Neymar



Endrick também revelou como costuma utilizar o tempo fora do campo para aprender um pouco mais com os mais experientes. Um deles é o ídolo Neymar, com quem dividiu o banco de reservas nas partidas da Copa do Mundo.



"Tenho uma relação muito boa com Ney, a gente pode ficar brincando depois dos treinos, jogando carta, trocando resenha, em uma folga pude estar com ele também. É muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Pegar experiência com eles. Sempre fiz. Com Gómez no Palmeiras sempre fazia isso, de perguntar o que posso fazer, estar com pessoas inteligentes é sempre muito bom".



"A gente (ele e Neymar) senta lado a lado no banco, tento extrair o máximo para colocar na minha carreira porque tem muito tempo pela frente ainda", completou.