Cristiano Ronaldo se tornou o jogador mais velho a jogar o mata-mata da Copa do Mundo - Willian Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Cristiano Ronaldo se tornou o jogador mais velho a jogar o mata-mata da Copa do Mundo Willian Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/07/2026 21:30 | Atualizado 02/07/2026 21:41

Rio - Cristiano Ronaldo escreveu mais um grande capítulo da sua carreira. O craque português se tornou o jogador mais velho a jogar o mata-mata da Copa do Mundo após entrar em campo contra a Croácia, nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá.

Um dos maiores jogadores da história, Cristiano Ronaldo ultrapassou o ex-goleiro inglês Peter Shilton e se tornou o recordista com 41 anos e 157 dias. Mesmo em uma eventual eliminação de Portugal, o craque português não será ultrapassado.

No mesmo jogo, o meia croata Luka Modric também ultrapasso o ex-goleiro inglês e se tornou o segundo mais velho a jogar uma partida de mata-mata da Copa do Mundo. O camisa 10 da Croácia entrou em campo com 40 anos e 306 dias.

Peter Shilton era detentor do recorde desde a Copa do Mundo de 1990, quando disputou o terceiro lugar com 40 anos e 302 dias. A dupla, porém, ainda fica longe dos recordistas em idades somando todas as fases da Copa do Mundo. O goleiro egípcio El Hadary lidera com 45 anos e 161 dias.