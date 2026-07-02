Cristiano Ronaldo se tornou o jogador mais velho a jogar o mata-mata da Copa do Mundo Willian Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo se torna o jogador mais velho a jogar mata-mata de Copa
No mesmo jogo, Modric alcança a segunda maior marca
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