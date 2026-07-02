Técnico de Cabo Verde, Bubista Foto: Chandan Khanna/AFP

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AFP
Rio - O técnico de Cabo Verde, Pedro "Bubista" Leitão, afirmou nesta quinta-feira (2) que sua equipe encara a partida dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (3), em Miami, "sem medo". Apesar de enfrentar a Argentina, atual campeã mundial, o treinador pregou confiança.
"Estamos tranquilos porque chegamos até aqui com o nosso mérito e não há nada a temer e a se preocupar tanto. Sabemos da importância do jogo que temos, que é o jogo das nossas vidas. Mas vamos desfrutar e dar o nosso melhor", garantiu Bubista.
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Bubista negou que sua equipe se sinta intimidada pelo adversário, apesar da diferença no histórico entre as seleções. O treinador cabo-verdiano reforçou que o objetivo é buscar a classificação.
"Não temos outro pensamento em mente a não ser tentar avançar nesta fase", completou o técnico, cuja equipe terminou na segunda colocação do Grupo H, atrás da Espanha e à frente de Uruguai e Arábia Saudita.
O treinador também elogiou o comandante argentino, Lionel Scaloni, a quem classificou como "um dos melhores", mas reconheceu um desafio enfrentado não apenas por Cabo Verde, como também por outras seleções africanas: manter a intensidade nos minutos finais das partidas.
"Acho que isso preocupa todo mundo na África. Essa situação não é de agora. Nas competições anteriores tem havido essa dificuldade. As equipes africanas não conseguem aguentar a parte final do jogo", disse, um dia depois de o Senegal desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 e perder para a Bélgica por 3 a 2, na prorrogação.