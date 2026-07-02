Técnico de Cabo Verde, Bubista Foto: Chandan Khanna/AFP
Técnico de Cabo Verde prega confiança antes de decisão com Argentina
Comandante destacou a campanha histórica da seleção africana e afirmou que a equipe chega tranquila para o duelo dos 16 avos de final
Técnico de Cabo Verde prega confiança antes de decisão com Argentina
Comandante destacou a campanha histórica da seleção africana e afirmou que a equipe chega tranquila para o duelo dos 16 avos de final
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