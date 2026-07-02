Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de finalDivulgação / Espanha
Oyarzabal celebra atuação da Espanha em vitória: 'A melhor da Copa'
Seleção derrotou a Áustria por 3 a 0 e está nas oitavas de final
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Espanha passa fácil pela Áustria e está nas oitavas de final da Copa
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