Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de final - Divulgação / Espanha

Espanha derrotou a Áustria e está nas oitavas de finalDivulgação / Espanha

Publicado 02/07/2026 18:11 | Atualizado 02/07/2026 18:12

Rio - O atacante Mikel Oyarzabal, de 29 anos, foi um dos destaques da Espanha na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo. O jogador da Real Sociedad celebrou a atuação dos campeões europeus e afirmou que ela foi a melhor da seleção na Copa do Mundo.

"Estou feliz por ajudar a equipe. Sabíamos que era um jogo complicado, porque a Áustria é um time muito forte fisicamente, mas conseguimos um bom jogo e fazer a alegria dos torcedores. Acredito que fizemos o nosso melhor jogo na Copa do Mundo", disse o atacante.

Com os dois gols marcados, Mikel Oyarzabal alcançou a marca de quatro gols na Copa do Mundo. Ele está dois atrás de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que são os artilheiros da competição até o momento.

Na próxima fase, a Espanha terá pela frente o vencedor de Portugal e Croácia. A partida irá acontecer na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília). O duelo irá acontecer em Dallas, no Texas.