Thomas Tuchel em entrevista coletiva - Bradley Collyer / AFP

Thomas Tuchel em entrevista coletivaBradley Collyer / AFP

Publicado 02/07/2026 17:11 | Atualizado 02/07/2026 17:25

Inglaterra - Um pedido inusitado de Thomas Tuchel movimentou a Inglaterra antes das oitavas de final da Copa do Mundo. O treinador sugeriu aos pais que liberem os filhos das aulas na próxima segunda-feira (6) para acompanhar o duelo contra o México, marcado para 1h da manhã no horário britânico (21h de domingo em Brasília).



Após a vitória contra a RD Congo, pelos 16 avos de final, o alemão pediu apoio total da população para a partida que pode terminar apenas nas primeiras horas da manhã.



"Escrevam uma justificativa para a escola e deixem as crianças assistirem ao futebol. Vamos lá, elas ainda terão muitos dias de aula pela frente, mas a Copa do Mundo acontece apenas a cada quatro anos. Deixem que assistam. Daqui a quatro dias teremos uma partida enorme e vamos precisar do apoio de todos, especialmente das crianças", defendeu o técnico da Inglaterra.



A declaração, porém, não agradou ao governo britânico. O primeiro-ministro Keir Starmer discordou da sugestão e reforçou a importância da presença dos estudantes nas salas de aula.

"Queremos que todos aproveitem o jogo, mas as crianças devem estar na escola na segunda-feira", afirmou um porta-voz do premiê ao jornal "The Guardian".



Apesar da posição oficial, parte do setor educacional defende uma solução intermediária. Daniel Kebede, secretário-geral do Sindicato Nacional da Educação (NEU), sugeriu horários mais flexíveis na manhã seguinte ao confronto.

"Acho que seria muito bom se a secretária de Estado reconhecesse que este é um evento importante no nosso calendário e permitisse uma tolerância na entrada naquela segunda-feira de manhã. São momentos marcantes e seria ótimo se o maior número possível de jovens pudesse acompanhar", ponderou.

*Sob supervisão de Pedro Logato