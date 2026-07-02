Abraçados, Trossard e Tielemans comemoram gol da Bélgica sobre Senegal - Emilee Chinn / AFP

Abraçados, Trossard e Tielemans comemoram gol da Bélgica sobre SenegalEmilee Chinn / AFP

Publicado 02/07/2026 15:23





"Aconteceu no calor do momento, faz parte do futebol, depois não teve mais nada. Todos entram querendo vencer, tentando fazer as coisas direito para representar nosso país. Atingimos nosso objetivo, que era o mais importante", disse o jogador, após o confronto.



Os belgas conseguiram empatar nos últimos minutos, com Lukaku e Tielemans. O duelo foi para a prorrogação e, também no fim, a arbitragem assinalou pênalti para os europeus. Tielemans foi para a bola e cobrou com maestria, no ângulo, para selar a vitória por 3 a 2 e a classificação às oitavas. Estados Unidos - Herói da virada da Bélgica sobre Senegal , na segunda fase da Copa do Mundo, Tielemans explicou a discussão com Trossard durante a etapa final. Naquela hora, a seleção africana ganhava por 2 a 0. O meio-campista, porém, minimizou o desacordo e garantiu que está tudo bem."Aconteceu no calor do momento, faz parte do futebol, depois não teve mais nada. Todos entram querendo vencer, tentando fazer as coisas direito para representar nosso país. Atingimos nosso objetivo, que era o mais importante", disse o jogador, após o confronto.Os belgas conseguiram empatar nos últimos minutos, com Lukaku e Tielemans. O duelo foi para a prorrogação e, também no fim, a arbitragem assinalou pênalti para os europeus. Tielemans foi para a bola e cobrou com maestria, no ângulo, para selar a vitória por 3 a 2 e a classificação às oitavas.

A opinião do treinador

Técnico da Bélgica, Rudi Garcia aprovou a discussão. Para ele, é bom sinal: “Quero jogadores que estejam prontos para virar o jogo quando as coisas não estiverem indo bem. Porque em campo, precisamos desse espírito de luta”.



“Os jogadores têm o direito de discordar, de trocar palavras acaloradas. Eles são muito importantes para a seleção e queriam ganhar. Nem sei qual foi o motivo da discussão, mas gostei", ponderou.

Agenda

Agora de olho nas quartas de final, a Bélgica terá os Estados Unidos pela frente. O jogo será na segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), em Seattle. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.