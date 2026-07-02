Endrick (C) entre Martinelli (E) e Rayan (D) - Nelson Terme / CBF

Endrick (C) entre Martinelli (E) e Rayan (D)Nelson Terme / CBF

Publicado 02/07/2026 13:40

Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, está com moral. O jornal espanhol "AS" analisou os números extracampo do jovem da seleção brasileira e o comparou com Lamine Yamal, uma das maiores estrelas do futebol mundial. Os dois estão na Copa do Mundo.

"Os atacantes Endrick, do Real Madrid e da seleção brasileira, e Lamine Yamal, do Barcelona e da seleção espanhola, são as maiores estrelas do momento para a Geração Z. Tudo o que fazem, gesticulam ou dizem vira assunto de conversa. Eles ditam tendências, seja pelas comemorações, pelas roupas que vestem ou até mesmo por um simples corte de cabelo. Seus ídolos e preferências acabam se refletindo em crianças e adolescentes, que adotam muitos de seus hábitos", disse o diário.

A publicação comparou os números de Endrick com outros nomes importantes da seleção brasileira como Vini Jr e Neymar.

"Nas últimas duas semanas, ele foi o jogador da seleção brasileira que mais ganhou seguidores nas redes sociais, com quase quatro milhões de novos seguidores, superando até Neymar e Vinicius Jr. Na última semana, também foi o segundo jogador de futebol mais buscado no Google, atrás apenas de Neymar. Após a estreia do Brasil na Copa do Mundo, ele passou a ocupar o primeiro lugar nas buscas, ao lado do técnico Carlo Ancelotti", afirmou.