Endrick (C) entre Martinelli (E) e Rayan (D)Nelson Terme / CBF
Jornal espanhol exalta Endrick: 'Fenômeno só comparado a Yamal'
Jovem, de 19 anos, tem números impressionantes fora dos gramados
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