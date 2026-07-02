Mbappé soma seis gols e duas assistências em quatro jogos pela França na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
O camisa 10, além de líder do elenco, tem sido importante para os atletas menos experientes, que disputam o torneio pela primeira vez. As informações são do ‘As’, da Espanha.
A França está garantida nas oitavas de final, fase em que enfrentará o Paraguai. O jogo acontecerá no sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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