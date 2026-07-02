Mbappé soma seis gols e duas assistências em quatro jogos pela França na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Mbappé soma seis gols e duas assistências em quatro jogos pela França na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 02/07/2026 10:45

Estados Unidos - Capitão da França, Mbappé distribuiu fones de ouvido para todos os companheiros de seleção. Os presentes foram entregues logo no início da concentração para a Copa do Mundo.



O camisa 10, além de líder do elenco, tem sido importante para os atletas menos experientes, que disputam o torneio pela primeira vez. As informações são do ‘As’, da Espanha.

Mbappé também tem se mostrado peça essencial dentro de campo. Até aqui, fez seis gols e deu duas assistências em quatro jogos no Mundial.



A França está garantida nas oitavas de final, fase em que enfrentará o Paraguai. O jogo acontecerá no sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.