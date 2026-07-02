Harry Kane marcou os dois gols na vitória sobre a RD CongoOdd Andersen / AFP
"Ainda bem, para Tuchel e seus comandados, que o verdadeiro rei da Inglaterra veste a camisa e carrega a braçadeira de capitão dos Three Lions como ninguém. Kane, quem mais poderia ser, apareceu para salvar o seu país. Não poderia ter sido outro", afirma o texto, apontando que Kane é o maior jogador da história da seleção inglesa.
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O jornal segue rasgando elogios a Kane, chamando-o de "lendário", "irrepetível" e "estrela única". "Um jogador que, durante anos, foi rotulado como 'amaldiçoado'. Hoje, vê-lo encerrar a carreira sem conquistar uma Bola de Ouro seria uma grande injustiça"
A Inglaterra volta a campo para enfrentar o México, no próximo domingo (5), às 21h (horário de Brasília), no estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa.
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