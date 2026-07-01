Roberto Martinez é o treinador de Portugal - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Roberto Martinez é o treinador de PortugalVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 22:34

Canadá - A partida entre Portugal e Croácia, pela segunda fase da Copa do Mundo , colocará frente a frente Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Os dois veteranos já levaram a Bola de Ouro e estão marcados na história no futebol. Na entrevista coletiva desta quarta-feira (1º) do técnico da seleção lusitana, Roberto Martínez, exaltou os dois.

"Primeiro, acho que estamos a falar de jogadores que estão acima da opinião pública. A longevidade no jogo faz com que sejam especiais. Estás a falar de Luka Modric, com 40 anos anos, o número de jogos continua a ser muito importante. O mesmo que o nosso capitão. Idade é só um número. O que eles fazem, a importância que eles têm como exemplo que praticam no vestiário".

"Luka Modric é um exemplo para milhões de atletas novos e gerações novas que adoram o futebol. Acho que a longevidade dentro do jogo para nosso capitão e Luka Modric... São ícones do futebol".

Portugal e Croácia vão medir forças na quinta-feira (2), a partir das 20h (de Brasília), em Toronto. Quem levar a melhor garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.