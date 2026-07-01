Estados Unidos - Após se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil ganhou uma posição no ranking da Fifa. Com a vitória sobre o Japão por 2 a 1, a seleção brasileira subiu do sexto para o quinto lugar. Já a França, que superou a Suécia na segunda fase, recuperou a liderança e ultrapassou a Argentina.
O resultado diante dos japoneses rendeu 19,73 pontos ao Brasil, que chegou aos 1.804,92. Os franceses, por sua vez, haviam perdido a primeira colocação no último amistoso antes do Mundial, quando foram derrotados por 2 a 1 pela Costa do Marfim, mas voltaram ao topo e deixaram para trás argentinos e espanhóis.
Mesmo que vença Cabo Verde nesta sexta-feira (3), a Argentina não deve ultrapassar os atuais vice-campeões do mundo no ranking. Isso porque o sistema da entidade leva em conta a expectativa do resultado: como os argentinos são amplos favoritos, uma vitória renderia poucos pontos, enquanto a derrota provocaria uma queda significativa.
Confira as 10 primeiras colocadas do ranking da Fifa:
1. França - 1916,24 pontos 2. Argentina - 1907,40 pontos 3. Espanha - 1879,58 pontos 4. Inglaterra - 1850,97 pontos 5. Brasil - 1804,92 pontos 6. Marrocos - 1788,86 pontos 7. Holanda - 1775,54 pontos 8. Portugal - 1764,86 pontos 9. México - 1754,30 pontos 10. Bélgica - 1735,41 pontos
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