Manuel Neuer, goleiro de 40 anosWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
"Tomei a decisão consciente de jogar pela Alemanha mais uma vez. Por um lado, vestir a camisa da seleção sempre me encheu de profundo orgulho. Por outro, aos 40 anos e com a experiência de quatro Copas do Mundo, eu queria oferecer o melhor apoio possível aos jogadores jovens, tanto dentro quanto fora de campo, e ajudar o futebol alemão. Apesar do desfecho amargo, não me arrependo dessa decisão nem por um instante", escreveu o arqueiro.
Neuer havia anunciado sua aposentadoria da Alemanha após a Eurocopa de 2024 e ficou fora das Eliminatórias para o Mundial, período em que Oliver Baumann assumiu a posição. No entanto, para o torneio internacional, o técnico Julian Nagelsmann optou por convocá-lo novamente.
Campanha abaixo do esperado
Jonathan Tah chegou a marcar para a Alemanha no tempo extra, mas o árbitro anulou o lance por falta de Anton sobre o goleiro Orlando Gill. A classificação, então, foi decidida nos pênaltis, e Havertz, Nick Woltemade e o próprio Tah desperdiçaram suas cobranças.
Após a eliminação, Neuer voltou a anunciar sua aposentadoria da seleção alemã. Em outra publicação nas redes sociais, o goleiro lamentou a campanha da equipe e agradeceu o apoio recebido durante sua trajetória.
"Minha decepção é indescritível, mas permanece um profundo sentimento de gratidão. Obrigado pelo apoio ao longo dos anos e durante este torneio", completou.
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