Manuel Neuer, goleiro de 40 anos - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Manuel Neuer, goleiro de 40 anosWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 18:45

Manuel Neuer comentou o seu retorno à seleção alemã para disputar a Copa do Mundo de 2026. Por meio das redes sociais, o goleiro de 40 anos afirmou que não se arrepende de ter voltado a defender o país e destacou que buscou contribuir com sua experiência para o grupo.



"Tomei a decisão consciente de jogar pela Alemanha mais uma vez. Por um lado, vestir a camisa da seleção sempre me encheu de profundo orgulho. Por outro, aos 40 anos e com a experiência de quatro Copas do Mundo, eu queria oferecer o melhor apoio possível aos jogadores jovens, tanto dentro quanto fora de campo, e ajudar o futebol alemão. Apesar do desfecho amargo, não me arrependo dessa decisão nem por um instante", escreveu o arqueiro.





Neuer havia anunciado sua aposentadoria da Alemanha após a Eurocopa de 2024 e ficou fora das Eliminatórias para o Mundial, período em que Oliver Baumann assumiu a posição. No entanto, para o torneio internacional, o técnico Julian Nagelsmann optou por convocá-lo novamente. Leia mais: Jogador conta que sabia no momento do chute que Harry Kane marcaria Neuer havia anunciado sua aposentadoria da Alemanha após a Eurocopa de 2024 e ficou fora das Eliminatórias para o Mundial, período em que Oliver Baumann assumiu a posição. No entanto, para o torneio internacional, o técnico Julian Nagelsmann optou por convocá-lo novamente.

Campanha abaixo do esperado

Na Copa do Mundo, a Alemanha teve uma campanha abaixo das expectativas e foi eliminada ainda na fase de 16 avos de final pelo Paraguai. A seleção europeia saiu atrás no placar com gol de Enciso, mas empatou no início da segunda etapa com Kai Havertz. A igualdade permaneceu até o fim do tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.



Jonathan Tah chegou a marcar para a Alemanha no tempo extra, mas o árbitro anulou o lance por falta de Anton sobre o goleiro Orlando Gill. A classificação, então, foi decidida nos pênaltis, e Havertz, Nick Woltemade e o próprio Tah desperdiçaram suas cobranças.



Após a eliminação, Neuer voltou a anunciar sua aposentadoria da seleção alemã. Em outra publicação nas redes sociais, o goleiro lamentou a campanha da equipe e agradeceu o apoio recebido durante sua trajetória.

"Nossa eliminação precoce na Copa do Mundo é extremamente desanimadora. Ficamos muito aquém das expectativas e deveríamos ter avançado mais neste torneio. Esse desfecho dói profundamente", disse.



"Minha decepção é indescritível, mas permanece um profundo sentimento de gratidão. Obrigado pelo apoio ao longo dos anos e durante este torneio", completou.

*Sob supervisão de Theo Faria