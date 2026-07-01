Sébastién Desabre, técnico da RD CongoRonaldo Schemidt / AFP
Técnico da RD Congo exalta resiliência após eliminação para Inglaterra
Sébastién Desabre destacou a campanha e a qualidade do futebol congolês
Técnico da RD Congo exalta resiliência após eliminação para Inglaterra
Sébastién Desabre destacou a campanha e a qualidade do futebol congolês
Norueguês rechaça polêmica e se declara a Ancelotti: 'Talvez o maior'
Stale Solbakken falou sobre confronto com o Brasil
Brasil sobe no ranking da Fifa, e França reassume liderança
Seleção ganha uma posição após avançar às oitavas de final
Jornal espanhol alerta Brasil sobre dupla norueguesa: 'Pode sofrer'
Equipes se enfrentam neste domingo (5), ás 17h (de Brasília)
Neuer diz não se arrepender de voltar à seleção após queda da Alemanha
Goleiro de 40 anos contou que quis ajudar os jogadores mais jovens
Jogador conta que sabia no momento do chute que Harry Kane marcaria
Gordon também exaltou o camisa 9 da seleção inglesa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.