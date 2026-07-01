Sébastién Desabre, técnico da RD CongoRonaldo Schemidt / AFP

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AFP
O técnico da República Democrática do Congo, o francês Sébastién Desabre, destacou a "resiliência" dos jogadores na derrota para a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), e durante toda a Copa do Mundo. O treinador exaltou os atletas, que honraram um país atualmente assolado pela epidemia de ebola.
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A equipe africana abriu o placar aos sete minutos e ficou em vantagem até o final do segundo tempo no duelo contra os ingleses. Os congoleses resistiram bravamente por quase 70 minutos, até que dois gols de Harry Kane garantiram uma vitória suada por 2 a 1 para a favorita Inglaterra.
"Embora possamos estar decepcionados com o resultado, sempre jogamos um futebol de muita qualidade. Para os torcedores e para o Congo, tínhamos a obrigação de deixar a competição tendo mostrado ao mundo inteiro do que somos capazes", disse Desabre.
"Todos puderam ver que o futebol congolês é de altíssimo nível e mostra resiliência, que é uma característica marcante do país. Fizemos um bom jogo e, no final, um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra nós. É uma pena", acrescentou o treinador.
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Em seu retorno à Copa do Mundo depois de 52 anos, a RD Congo fez uma boa campanha da fase de grupos, com um empate em 0 a 0 contra Portugal, uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia e uma vitória, a primeira de sua história na competição, sobre o Uzbequistão por 3 a 1.
"Talvez tenha faltado para nós um pouco de experiência no final, mas é assim que as coisas são. Fizemos o que tínhamos que fazer. Chegamos muito perto de dar 100% da nossa capacidade. Todos ganharam experiência. Quero parabenizar meus jogadores", finalizou.