Jürgen Klopp foi multicampeão no LiverpoolAFP

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Pedro Logato
Rio - Vivendo uma grande crise nos últimos anos, o futebol alemão pode recorrer ao seu nome mais ilustra na função de treinador pensando em 2030. De acordo com o jornal britânico "The Telegraph", o desejo é que Jürgen Klopp assuma o comando dos tetracampeões.
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A publicação informa, inclusive que, o ex-treinador do Liverpool estaria disposto a assumir, caso Julian Nagelsmann realmente seja demitido pela Federação Alemã de Futebol (DFB).
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A Alemanha foi eliminada na segunda fase da Copa do Mundo, depois de perder para o Paraguai nos pênaltis. Nagelsmann tem contrato até a Eurocopa de 2028 e afirmou que não deixará o comando por vontade própria.
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Segundo o jornal, Klopp foi procurado informalmente para discutir a possibilidade de assumir a seleção alemã. Ele estaria interessado no projeto, principalmente por considerar a disputa de uma Copa do Mundo um dos grandes objetivos que ainda restam em sua carreira. 
O treinador está sem comandar uma equipe desde maio de 2024, quando encerrou um ciclo de quase nove anos no Liverpool. Na ocasião, justificou a saída afirmando que havia perdido a energia necessária para enfrentar a rotina intensa do futebol de clubes. Atualmente, ele trabalha como Diretor Global de Futebol do Grupo Red Bull.