Jürgen Klopp foi multicampeão no LiverpoolAFP
Klopp está aberto a assumir a Alemanha após saída da Copa, diz jornal
Alemão atualmente é Diretor Global de Futebol do Grupo Red Bull
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Espanha encara Áustria desfalcada e tenta encerrar jejum no mata-mata
Seleção espanhola não vence um duelo eliminatório de Copa do Mundo desde 2010
Irã é recebido com festa após eliminação na Copa do Mundo
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Brasileiros lamentam queda da RD Congo para a Inglaterra
Seleção africana sofreu o empate aos 30 minutos do segundo tempo e levou a virada aos 41
Bayern anuncia a contratação de algoz do Brasil na Copa do Mundo
Atacante, de 25 anos, atuava no futebol holandês
Supercomputador aponta Brasil como quarto com mais chances de título
França é a principal favorita na Copa, enquanto Argentina é a mais provável adversária na final
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