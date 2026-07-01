Brasil de Vini Jr tem quatro jogos patas tentar o hexa na Copa do Mundo de 2026 - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Brasil de Vini Jr tem quatro jogos patas tentar o hexa na Copa do Mundo de 2026 Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 16:32

O supercomputador Opta aponta a França como a mais provável seleção a ser campeã da Copa do Mundo de 2026, com 29,46%. Já o Brasil aparece em quarto lugar no estudo baseado em mais de 25 mil simulações dos jogos, atrás de Argentina e Espanha.



A seleção brasileira está com 9,41% de conquistar o título, contra 11,63% dos espanhóis e 15,25% os argentinos.



Os hermanos também aparecem na nossa frente em relação à possibilidade de chegar à final. Como os dois rivais podem se enfrentar na semifinal, o supercomputador prevê que Messi & Cia. têm 28,88% contra 19,95%.



Em relação ao próximo confronto do Brasil, contra a Noruega pelas oitavas de final, a chance de avançar às quartas é de 63,82%. Essa porcentagem diminui para 35,17% para classificação à semifinal, mas ainda é maior do que dos dois possíveis adversários (Inglaterra tem 29,95% e México, 17,7%).