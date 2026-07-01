Harry Kane comemora gol marcado pela Inglaterra sobre a RD Congo, na segunda fase da Copa do Mundo - Odd Andersen / AFP

Harry Kane comemora gol marcado pela Inglaterra sobre a RD Congo, na segunda fase da Copa do MundoOdd Andersen / AFP

Publicado 01/07/2026 15:00

Estados Unidos - A Inglaterra sofreu, mas conseguiu superar a RD Congo de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), em Atlanta, e enfrentará o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. Cipenga abriu o placar para os congoleses logo nos primeiros minutos. Os ingleses, que tiveram dificuldades para superar a defesa adversária, balançaram a rede duas vezes na reta final do segundo tempo, com Harry Kane.

O jogo

O começo não poderia ter sido melhor para a RD Congo. Aos seis minutos, Mbemba cruzou e a bola ficou com Cipenga, nas costas da zaga. Ele dominou, bateu firme e abriu o placar. A Inglaterra demorou para se recuperar do baque de sair em desvantagem.



Konsa quase empatou, em desvio depois de uma cobrança de falta. Bellingham obrigou Mpasi a fazer grande defesa. Na sequência, Wan-Bissaka salvou o chute de Rashford em cima da linha.



Os congoleses estiveram perto de marcar o segundo, mas Wissa acertou a trave. Antes do fim da etapa inicial, Bellingham e Harry Kane colocaram o goleiro para trabalhar mais uma vez.



Na volta do intervalo, os ingleses seguiram em cima, correndo atrás do resultado. Rashford arriscou, na rede pelo lado de fora. Bellingham, de novo, bateu e viu Mpasi espalmar.

Aos 30, Gordon cruzou e Harry Kane, de cabeça, deixou tudo igual. Dez minutos depois, o centroavante recebeu na entrada da área, limpou a marcação e fez o segundo, em bonita finalização. O camisa 9 garantiu a virada e a classificação da Inglaterra às oitavas de final.



Agenda

Nas oitavas de final, Inglaterra e México vão duelar no domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.