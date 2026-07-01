Comemoração dos jogadores da seleção dos Estados Unidos - Charlotte Wilson / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Comemoração dos jogadores da seleção dos Estados UnidosCharlotte Wilson / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 01/07/2026 23:07 | Atualizado 01/07/2026 23:47

Os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026 . Nesta quarta-feira (1º), a seleção norte-americana venceu a Bósnia por 2 a 0 no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela fase 16-avos de final do torneio. Balogun abriu o placar no primeiro tempo e foi expulso na etapa complementar. Apesar da inferioridade numérica, a equipe de Mauricio Pochettino ampliou a vantagem com Tillman, em cobrança de falta.

Na próxima fase, os Estados Unidos enfrentarão a Bélgica, que eliminou Senegal. A partida acontecerá na próxima segunda-feira (6), a partir das 21h (de Brasília), em Seattle.

O jogo

A seleção dos Estados Unidos foi a melhor equipe no primeiro tempo e buscou mais o gol. O grande nome da etapa inicial foi Balogun, que teve um gol anulado e outro que valeu. Ele ainda mandou uma bola no travessão.

O tento que não valeu veio aos 31. Após roubada de bola da seleção norte-americana, o atacante foi acionado e finalizou para balançar a rede. O assistente, porém, apontou que o atacante estava impedido.

Já aos 45 minutos, ele conseguiu abrir o placar. Tillman fez o passe buscando atacante, a bola bateu em dois jogadores da Bósnia e chegou até o Balogun, que finalizou para colocar os Estados Unidos em vantagem. Nos acréscimos, o camisa 20 ainda mandou uma bola no travessão.



A Bósnia, por sua vez, teve suas melhores chances no começo. Aos dez, Demirovic chutou forte, mas em cima de Matt Freese. Pouco depois, a bola saiu pela linha de fundo em escanteio. Alajbegovic cobrou na direção do gol, mas o goleiro norte-americano estava ligado.

Na etapa complementar, os EUA voltaram ainda melhores, mas, com o passar do tempo, a Bósnia conseguiu ter mais a bola no pé em relação ao primeiro tempo. Assim, o jogo ficou mais equilibrado.

Já aos 16 minutos, um lance importante aconteceu. Muharemovic sofreu uma entrada dura de Balogun e ficou no chão caído com muitas dores. O árbitro brasileiro Raphael Claus foi chamado ao monitor do VAR e expulsou o atacante, que deixou a seleção dos Estados Unidos com um a menos.

A seleção europeia foi para cima, mas não conseguiu empatar a partida. Já os Estados Unidos, mesmo com com a inferioridade numérica, ampliaram a vantagem. Aos 37 minutos, Tillman anotou o segundo gol da equipe da casa em cobrança de falta. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. Pouco antes, Christian Pulisic chegou a marcar para os norte-americanos, mas estava impedido.