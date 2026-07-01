Zico - 33 anos - 1986Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Copa do Mundo já eternizou muitos craques como Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi e tantos outros. Porém, grandes nomes da história do futebol nunca conquistaram a competição. O jornal americano "The Athletic" publicou nesta quarta-feira (1º) uma lista com os principais craques que nunca foram campeões.
Entre os principais nomes, destaque para Zico. O ídolo do Flamengo disputou a Copa do Mundo de 1982 e 1986, mas não conseguiu liderar o Brasil rumo ao título. O top 5 conta com outros craques como Johan Cruyff (Holanda), Eusebio (Portugal), Sándor Kocsis (Hungria) e Michael Ballack (Alemanha).
Veja resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
Na publicação, o jornal americano destacou que Zico era o grande craque da seleção brasileira de 1982, que é ao lado da Holanda de 1974 a mais aclamada a nunca ter conquistado a Copa do Mundo. A publicação também destaca que a "Laranja Mecânica" liderada por Johan Cruyff elevou o nível do futebol.
O húngaro Sándor Kocsis, o português Eusébio e o alemão Michael Ballack completam o top 5. A Hungria de 1954, liderada por Kocis, fez uma campanha superior ao time liderado por Ferenc Puskás. Eusébio, por sua vez, levou Portugal a sua melhor campanha na história. Já Ballack foi vice-campeão para o Brasil, em 2002.