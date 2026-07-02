Luis de la Fuente é o treinador da EspanhaDivulgação / Espanha
Técnico destaca evolução da Espanha na Copa: 'Marca das grandes'
Campeã europeia derrotou a Áustria por 3 a 0
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