Luis de la Fuente é o treinador da Espanha - Divulgação / Espanha

Luis de la Fuente é o treinador da EspanhaDivulgação / Espanha

Publicado 02/07/2026 18:22 | Atualizado 02/07/2026 18:28

Rio - O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, de 65 anos, se mostrou bastante satisfeito com a vitória da sua equipe contra a Áustria por 3 a 0, que selou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. O comandante reforçou que a atual campeã europeia está crescendo no momento certo.

"Acredito que nossa equipe conseguiu evoluir em todos os fundamentos e setores na partida. Nesses momentos que as grandes equipes costumam aparecer. É uma marca. Fico feliz por essa evolução e que a gente possa melhorar ainda mais para ir avançando na Copa do Mundo", afirmou.

A Espanha estreou empatando com Cabo Verde em uma partida sem gols, depois goleou a Arábia Saudita por 5 a 0, venceu o Uruguai por 1 a 0 e agora avançou para as oitavas. São três vitórias e um empate. Nove gols marcados e nenhum sofrido.

Na próxima fase, a Espanha terá pela frente o vencedor de Portugal e Croácia. A partida irá acontecer na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília). O duelo irá acontecer em Dallas, no Texas.