Ex-Malhação entra em banheira de gelo: 'Promessa de Copa não se quebra' - Reprodução Instagram

Ex-Malhação entra em banheira de gelo: 'Promessa de Copa não se quebra'Reprodução Instagram

Publicado 02/07/2026 16:47

Rio - A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo levou Diogo Venturieri a cumprir uma promessa inusitada. O ator entrou nu em uma banheira com água e gelo, no Rio de Janeiro, depois de apostar que faria a imersão caso o Brasil derrotasse o Japão.

Segundo Diogo, a ideia surgiu durante a partida, enquanto assistia ao jogo ao lado da esposa, a terapeuta sexual Didy Reis. "Na hora do jogo a gente fala muita coisa. Eu disse que, se o Brasil ganhasse, entraria pelado numa banheira de gelo. Quando o jogo foi acabando, pensei: 'Agora vou ter que cumprir mesmo'", contou.

Após o apito final, o ator preparou a banheira, deixando a água próxima de 0°C, e encarou o desafio. "Foi um frio absurdo. Na hora em que você entra, parece que o corpo trava por alguns segundos, mas promessa de Copa não se quebra. Eu falei que faria e precisava fazer", afirmou.

Animado com a campanha da Seleção, Diogo já fez uma nova aposta. Se o Brasil vencer a Noruega neste domingo (5), pelas oitavas de final, ele promete entrar no mar de Copacabana. O ator participou de produções como "Malhação", "Volta por Cima", "Reis" e "Contos", além de atuar como arquiteto.