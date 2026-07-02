Ex-Malhação entra em banheira de gelo: 'Promessa de Copa não se quebra'Reprodução Instagram
Ex-Malhação entra em banheira de gelo: 'Promessa de Copa não se quebra'
Diogo Venturieri cumpriu aposta feita antes da vitória do Brasil sobre o Japão e já planeja um novo desafio para as oitavas de final
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