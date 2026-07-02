Casemiro em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/07/2026 15:40

Rio - Um dos maiores nomes da história da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, elogiou o volante Casemiro e afirmou que o veterano tem evoluído a cada jogo na disputa da Copa do Mundo. O Eterno Camisa 9 afirmou que o processo faz parte da carreira do atleta.

"O Casemiro para mim jogou mal o primeiro jogo contra Marrocos, e depois só jogou bem. Acho que evoluiu e encontrou o seu posicionamento de sempre. Está muito parecido com o grande momento que ele teve no Real Madrid, agora no Manchester... está jogando muito, muito bem e fez um golaço calando a boca de muita gente", disse.

Casemiro foi substituído no intervalo no empate entre Brasil e Marrocos. Na vitória sobre o Japão, o volante falhou no gol dos asiáticos, mas se recuperou na etapa final e anotou um dos gols da virada.

Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.