Jogadores em ação durante treino do Brasil, nos Estados UnidosDivulgação / CBF
Lucas Paquetá está praticamente fora do torneio, uma vez que sofreu lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Japão, na segunda fase. Já Rayan foi preservado, por controle de carga.
Raphinha, que se recupera de um problema na coxa direita, está em transição. Ele fez um trabalho em separado do restante do grupo e ainda não tem presença garantida diante dos noruegueses.
De olho em uma vaga nas quartas de final, Brasil e Noruega vão duelar no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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