Lucas Paquetá é amparado por Neymar ao deixar o gramado com dores, na partida contra o Japão Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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João Vitor Cravo
Estados Unidos - Em comunicado oficial, publicado na tarde desta terça-feira (30), a CBF anunciou que Lucas Paquetá se lesionou durante a vitória sobre o Japão e não tem prazo para voltar a jogar. O meia passou por exames durante a manhã, após ter sido substituído com dores na parte posterior da coxa esquerda, e teve a lesão detectada.
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Na saída das seleções para o intervalo, no duelo da última segunda-feira (29), já foi possível observar que Paquetá deixou o campo mancando, escorado e amparado pelos companheiros de Seleção. Logo na volta do intervalo, Ancelotti sacou o meia e acionou Endrick.
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Lucas Paquetá vinha sendo titular e peça-chave do esquema do italiano. Por isso, segundo comunicado da CBF, ele passará por recuperação acelerada: "O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível".
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Assim como Raphinha, também lesionado, o jogador do Flamengo não participou do treino desta terça-feira (30). Da mesma forma, é dúvida para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para este domingo (5), às 17h (de Brasília).
*Sob supervisão de Rodrigo Souza
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