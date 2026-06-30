Mbappé comemora o gol com o técnico Didier DeschampsWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Mbappé dedica vitória da França a Deschamps: 'É o líder do grupo'
Craque francês fez dois gols na vitória sobre a Suécia
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Paquetá pode não jogar mais pela seleção brasileira nesta Copa
Meia sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda
Mbappé brilha, França vence a Suécia e vai às oitavas da Copa do Mundo
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