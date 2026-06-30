Mbappé comemora o gol com o técnico Didier Deschamps - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Mbappé comemora o gol com o técnico Didier DeschampsWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 21:00

Rio - Finalista nas últimas duas Copas e campeã mundial em 2018, a França se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Autor de dois gols na vitória sobre a Suécia por 3 a 0 , nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o atacante Kylian Mbappé dedicou a vitória para o técnico Didier Deschamps, que perdeu a mãe na última semana.

"Ele é o líder do grupo e estamos todos juntos. (Didier) Deschamps viveu uma situação complicada, que é muito difícil. São coisas mais importantes do que o futebol. Ele vem atravessando por tudo isso junto com o carinho de toda equipe e é bom tê-lo por aqui", disse Kylian Mbappé.

Destaque na vitória sobre a Suécia, Kylian Mbappé fez dois gols, ultrapassou o alemão Miroslav Klose e se isolou como o segundo maior artilheiro da história das Copas com 18 gols, atrás apenas de Lionel Messi, o recordista com 19. O craque francês, no entanto, dividiu o mérito com os companheiros e destacou a importância de crescer como equipe durante o mata-mata.

"Estou consciente do que eu jogo e do que eu sou, mas não é sobre mim. É sobre a equipe. É uma nova competição a partir de agora. Sempre podemos melhorar. Criamos muitas ocasiões e não aproveitamos, mas depois fizemos os gols e controlamos a partida", afirmou.

Com a vitória, a França garantiu a vaga nas oitavas de final e enfrentará o Paraguai, no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos.