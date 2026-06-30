Momento em que Tore Andre Flo finaliza para deixar tudo igual em Brasil x Noruega, em 1998 - Reprodução / Site da Fifa

Momento em que Tore Andre Flo finaliza para deixar tudo igual em Brasil x Noruega, em 1998Reprodução / Site da Fifa

Publicado 30/06/2026 18:17

Brasil e Noruega vão se reencontrar na Copa do Mundo no próximo domingo (5). O único confronto entre as seleções no torneio aconteceu em 1998, pela fase de grupos, e a seleção europeia, assim como hoje, tinha um camisa grande camisa 9 no ataque.

Se atualmente é Erling Haaland que está na referência do ataque norueguês, naquela época era Tore Andre Flo, que também tem mais de 1,90 m de altura.

Outra semelhança entre os dois é o futebol inglês. Atualmente, Haaland defende o Manchester City. Já na época da Copa do Mundo de 1998, Tore Andre Flo era atacante do Chelsea.

Na partida daquele ano, válida pela última rodada da fase de grupos, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 com protagonismo do atacante. A Seleção saiu na frente com o gol de Bebeto, mas os europeus deixaram tudo igual com Flo. Pouco depois, ele mesmo sofreu um pênalti, convertido por Kjetil Rekdal, que virou a partida.

Com o resultado, a seleção norueguesa avançou às oitavas de final, mas foi logo eliminada pela Itália. O Brasil, por sua vez, entrou em campo classificada. A Seleção avançou até a final. Porém, perdeu para a França e ficou com o vice.

Amistoso em 1997

Outro jogo entre Brasil e Noruega que teve protagonismo de Tore Andre Flo aconteceu em 1997. Na ocasião, ele marcou dois gols e deu uma assistência na vitória da seleção europeia pelo placar de 4 a 2.

Próximo encontro

Brasil e Noruega vão medir forças no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.