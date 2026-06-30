Momento em que Tore Andre Flo finaliza para deixar tudo igual em Brasil x Noruega, em 1998Reprodução / Site da Fifa
Em 98, Noruega tinha 'Haaland da época' que foi pesadelo para o Brasil
Tore Andre Flo brilhou na vitória da seleção europeia por 2 a 1 sobre a Amarelinha
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