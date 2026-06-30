Galvão Bueno narra a Copa do Mundo de 2026 pelo SBT - Divulgação / SBT

Galvão Bueno narra a Copa do Mundo de 2026 pelo SBTDivulgação / SBT

Publicado 30/06/2026 17:10

Estados Unidos - Galvão Bueno mostrou estar ansioso para o duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em publicação nas redes sociais, o narrador fez uma análise do confronto e destacou a força dos noruegueses, que eliminaram a Costa do Marfim nesta terça-feira (30)

“A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final!! Os noruegueses venceram a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiram a classificação!! Haaland, como sempre, foi decisivo e marcou o gol da vitória no fim do jogo!! Chegou a 5 gols em 3 partidas nesta Copa!!”, escreveu o locutor.

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“A Noruega tem um bom time, competitivo e forte!! E a Seleção nunca venceu a Noruega nos quatro confrontos disputados até hoje, duas derrotas e dois empates!! Mas espero que essa estatística acabe agora!! Sou mais o Brasil!! Bora!! Que venham os noruegueses!! Haaaja coração!!”, completou. “A Noruega tem um bom time, competitivo e forte!! E a Seleção nunca venceu a Noruega nos quatro confrontos disputados até hoje, duas derrotas e dois empates!! Mas espero que essa estatística acabe agora!! Sou mais o Brasil!! Bora!! Que venham os noruegueses!! Haaaja coração!!”, completou.

Brasil e Noruega vão se enfrentar no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em East Rutherford. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.