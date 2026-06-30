Haaland encara Gabriel Magalhães em Manchester City x ArsenalPaul Ellis / AFP
Brasil vs Noruega pic.twitter.com/UGqR0gyqpX— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 30, 2026
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