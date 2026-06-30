Haaland encara Gabriel Magalhães em Manchester City x Arsenal - Paul Ellis / AFP

Haaland encara Gabriel Magalhães em Manchester City x ArsenalPaul Ellis / AFP

Publicado 30/06/2026 16:50 | Atualizado 30/06/2026 17:01

Rio - O Brasil já conheceu o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira enfrentará a Noruega, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e dá um novo passo rumo ao hexacampeonato mundial. O duelo colocará frente a frente o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Erling Haaland, e promete reacender a disputa que marcou o futebol inglês.

Nos últimos anos, Gabriel Magalhães construiu uma disputa particular com o camisa 9 do Manchester City. A rivalidade começou a ganhar força na temporada 2023/24, quando o Arsenal passou a desafiar o domínio do City no futebol inglês. O zagueiro brasileiro assumiu a missão de marcar Haaland de maneira agressiva, encurtando espaços e explorando o contato físico para impedir a progressão do norueguês.

Brasil vs Noruega pic.twitter.com/UGqR0gyqpX — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 30, 2026

Gabriel é considerado um dos zagueiros que mais conseguem reduzir a influência de Haaland nos jogos, graças à combinação de força física, antecipação e velocidade. O norueguês se destaca pela velocidade, imposição física e finalização quase infalível dentro da área, enquanto o brasileiro possui características capazes de neutralizar esse perfil. Além disso, o duelo também ficou marcado por provocações.

O clima esquentou de vez em setembro de 2024, quando Haaland comemorou um dos gols lançando a bola contra a cabeça do brasileiro. A resposta aconteceu em fevereiro de 2025, quando o Arsenal goleou o City por 5 a 1. Gabriel Magalhães teve atuação segura na defesa e, após um dos gols dos Gunners, imitou a comemoração de meditação do norueguês, gesto interpretado como uma provocação ao centroavante.

Desde a chegada de Haaland ao Manchester City, os dois já se enfrentaram oito vezes pelo Campeonato Inglês. Nesse período, Gabriel participou de duas partidas sem sofrer gols contra o City, um feito raro diante de um ataque com Haaland. O norueguês, por outro lado, até conseguiu fazer gols, mas viveu partidas de pouca participação, especialmente nas vitórias e empates recentes dos Gunners.