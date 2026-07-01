Musa do Cerro, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 19:50

Rio - O Paraguai surpreendeu a todos ao eliminar a Alemanha na disputa por pênaltis na segunda fase da Copa do Mundo. Torcedores da seleção do país sul-americano elegeram Eli Villagra, musa do Cerro Porteño, que está acompanhando a competição nos Estados Unidos como "amuleto".

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"Sinceramente, fiquei incrivelmente surpresa. Nunca imaginei que meu nome estaria no meio de tanta comoção, haha. Várias pessoas já me ligaram para me ameaçar, dizendo que não vão me deixar voltar ao Paraguai até o fim da Copa do Mundo. Então, ficarei até que meus compromissos me chamem de volta", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 394 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) se disse honrada, mas reforçou que a classificação se deve aos jogadores.

"Me enche de orgulho que as pessoas me vejam dessa forma. Se a minha presença transmite boas energias e esperança para elas, considero um enorme gesto de carinho. Mas também entendo que o futebol é ganho em campo, não por uma única pessoa", disse.