Musa do Cerro, Eli VillagraReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Paraguai surpreendeu a todos ao eliminar a Alemanha na disputa por pênaltis na segunda fase da Copa do Mundo. Torcedores da seleção do país sul-americano elegeram Eli Villagra, musa do Cerro Porteño, que está acompanhando a competição nos Estados Unidos como "amuleto".
fotogaleria
Musa do Cerro, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra compareceu a jogo na Califórnia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Sinceramente, fiquei incrivelmente surpresa. Nunca imaginei que meu nome estaria no meio de tanta comoção, haha. Várias pessoas já me ligaram para me ameaçar, dizendo que não vão me deixar voltar ao Paraguai até o fim da Copa do Mundo. Então, ficarei até que meus compromissos me chamem de volta", disse em entrevista ao site "Popular".
A beldade, que tem mais de 394 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) se disse honrada, mas reforçou que a classificação se deve aos jogadores.
"Me enche de orgulho que as pessoas me vejam dessa forma. Se a minha presença transmite boas energias e esperança para elas, considero um enorme gesto de carinho. Mas também entendo que o futebol é ganho em campo, não por uma única pessoa", disse.