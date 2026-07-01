Musa do Cerro, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro vira 'amuleto' do Paraguai na Copa do Mundo
Eli Villagra está acompanhando os jogos da sua seleção
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