Halland e Nusa são destaques da NoruegaDivulgação / Noruega
Jornal espanhol alerta Brasil sobre dupla norueguesa: 'Pode sofrer'
Equipes se enfrentam neste domingo (5), ás 17h (de Brasília)
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Neuer diz não se arrepender de voltar à seleção após queda da Alemanha
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Alemão atualmente é Diretor Global de Futebol do Grupo Red Bull
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