Halland e Nusa são destaques da Noruega - Divulgação / Noruega

Halland e Nusa são destaques da NoruegaDivulgação / Noruega

Publicado 01/07/2026 18:50

Rio - O duelo entre Brasil e Noruega vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Ao analisar as possibilidades dos europeus no duelo, o jornal espanhol "AS" abordou algumas carências da equipe de Carlo Ancelotti que podem ser exploradas pelos "Vikings".

"O Brasil não tem os melhores laterais do torneio. A equipe de Ancelotti sofre defensivamente pelos flancos. Tanto Danilo quanto Douglas Santos têm decepcionado. Antonio Nusa está sedento por gols, e Haaland quer continuar desmantelando defesas. Cinco toques na bola; um gol. Se conseguirem replicar essa eficiência, a Noruega pode surpreender os pentacampeões mundiais. Este é um plano que precisa ser executado com perfeição. O obstáculo é significativo: Vini Jr", disse o diário.

Antonio Nusa, conhecido como o "Neymar Norueguês" vem sendo um dos principais jogadores da equipe na competição. Erling Haaland é um dos maiores astros do futebol mundial e já tem cinco gols na Copa do Mundo.

Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.