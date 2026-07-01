Anthony Gordon em ação durante o jogo entre Inglaterra e RD Congo - Richard Pelham / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Anthony Gordon em ação durante o jogo entre Inglaterra e RD CongoRichard Pelham / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 01/07/2026 18:27 | Atualizado 01/07/2026 18:35

Estados Unidos - Anthony Gordon contou um "bastidor" do segundo gol da Inglaterra na vitória por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta quarta-feira (1º), pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo. O jogador contou que sabia que a bola entraria no momento da finalização de Harry Kane. Ele também exaltou o centroavante.

"Assim que ele bateu (na bola), eu sabia que ia entrar. Eu já estava comemorando. Lembro-me bem da comemoração. Qualquer um pode marcar um belo gol, qualquer um nesse nível consegue colocar a bola no ângulo, mas a consistência com que ele faz isso — todo dia nos treinos, em todos os jogos — é fenomenal. Ele joga em um nível altíssimo", disse Gordon, em entrevista após a partida.

O camisa 18, aliás, foi um dos destaques da partida. Gordon deu assistência tanto para o primeiro o quanto para o segundo gol de Harry Kane na partida.

Com o resultado, a Inglaterra avançou para enfrentar o México nas oitavas de final. As duas seleções vão medir forças no próximo domingo (5), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Azteca.