Jogadores da RD Congo celebram gol que abriu o placar contra a InglaterraVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Brasileiros lamentam queda da RD Congo para a Inglaterra
Seleção africana sofreu o empate aos 30 minutos do segundo tempo e levou a virada aos 41
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