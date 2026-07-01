Jogadores da RD Congo celebram gol que abriu o placar contra a InglaterraVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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João Vitor Cravo
A República Democrática do Congo foi uma das seleções mais abraçadas pelos internautas brasileiros nesta Copa do Mundo. Memes e comentários inundaram os feeds durante toda a campanha dos africanos no torneio. Porém, após a derrota para a Inglaterra, nesta quarta-feira (1º), por 2 a 1 , que selou a eliminação dos congoleses, o clima entre os usuários foi de lamentação nas redes sociais.
Veja as reações:
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Brasileiros lamentam eliminação da RD Congo para a Inglaterra - Reprodução / X
Brasileiros lamentam eliminação da RD Congo para a Inglaterra - Reprodução / X
Brasileiros lamentam eliminação da RD Congo para a Inglaterra - Reprodução / X
Brasileiros lamentam eliminação da RD Congo para a Inglaterra - Reprodução / X
Brasileiros lamentam eliminação da RD Congo para a Inglaterra - Reprodução / X
Brasileiros lamentam eliminação da RD Congo para a Inglaterra - Reprodução / X
O principal motivo da melancolia nos posts, além da simpatia pelos africanos, foi por como a derrota aconteceu. A RD Congo abriu o marcador logo aos sete minutos da etapa inicial, mas Harry Kane deixou tudo igual aos 30 do segundo tempo. Aos 41, o centroavante marcou mais uma vez e selou a virada inglesa.
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Em meio às lamentações, internautas lembraram a grande atuação de Lionel Mpasi, goleiro da seleção africana e um verdadeiro "paredão" durante os pouco mais de 70 minutos em que ela esteve à frente no placar.
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Além disso, outro citado nas postagens foi Lumumba Vea, o 'sósia' da RD Congo, que ficou famoso por imitar o líder congolês Patrice Lumumba, como uma estátua, durante as partidas da seleção. Entretanto, com o visto negado, ele não pôde acompanhar o jogo desta terça (30), no Estádio de Atlanta.
*Sob supervisão de João Alexandre Borges.