Ismael Saibari assinou com o BayernDivulgação / Bayern

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Pedro Logato
Rio - O Bayern oficializou nesta quarta-feira (1) a contratação do atacante Ismael Saibari, de 25 anos. O jogador, que está na Copa do Mundo, defendendo a seleção de Marrocos, assinou contrato até junho de 2033 com o seu novo clube.
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Ismael Saibari vem sendo um dos destaques dos africanos, que estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. Ele anotou três gols na competição, sendo um deles contra a seleção brasileira. A operação do Bayern foi de 55 milhões de euros (algo em torno de R$ 323,34 milhões), junto ao PSV, da Holanda.
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Nascido na Espanha, Ismael Saibari sempre atuou por Marrocos, desde as categorias de base. Seus pais nasceram no país da África. Ele foi formado na base do PSV Eindhoven e se profissionalizou em 2022. Na última temporada pelo clube holandês, o atacante entrou em campo em 37 partidas, anotou 19 gols e deu 10 assistências.
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Pela Copa do Mundo, Ismael Saibari voltará a entrar em campo no próximo sábado (4), às 14h (de Brasília), em Houston, contra o Canadá. O vencedor irá se classificar para as quartas de final da competição.
 
 
 