Vini Jr em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

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Pedro Logato
Rio - O nível que Vini Jr tem desempenhado na Copa do Mundo tem sido destaque nos jornais europeus. O "Marca", da Espanha, exaltou a capacidade de Carlo Ancelotti de extrair o melhor do atacante e afirmou que o brasileiro está em seu melhor momento na carreira.
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"Grande parte dessa transformação tem um nome: Carlo Ancelotti. A conexão entre os dois atingiu um novo patamar na seleção. O técnico italiano conseguiu encontrar o ambiente perfeito para extrair o melhor de Vinicius, e o ponta está respondendo com o melhor futebol da sua carreira. Ele se sente livre, entende melhor quando acelerar e quando frear, participa muito mais do jogo coletivo e demonstra uma personalidade que antes aparecia apenas em lampejos. Ele é um jogador muito mais completo. Mais líder, mais trabalhador e, ao mesmo tempo, mais decisivo", disse o diário.
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Ao citar os grandes destaques da Copa do Mundo, o "Marca" reafirmou que a importância do camisa 7 para a seleção brasileira vai além dos quatro gols marcados até o momento.
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"Porque esta é a Copa do Mundo dos craques. Messi, Mbappé, Haaland, Dembélé... e também Vinicius. O brasileiro já soma quatro gols, mas influência do jogador do Real Madrid vai muito além dos gols. Hoje, ele é o jogador em torno do qual gira toda a seleção brasileira", concluiu.