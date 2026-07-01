Seleção brasileira de 2026 tenta resultado diferente das últimas cinco Copas contra europeus - Rafael Ribeiro/ CBF

Seleção brasileira de 2026 tenta resultado diferente das últimas cinco Copas contra europeusRafael Ribeiro/ CBF

Publicado 01/07/2026 07:00 | Atualizado 01/07/2026 09:05

A última vitória foi justamente na conquista do penta, em 2002.

O Brasil enfrentará a Noruega pelas oitavas de final, no domingo (5), às 17h (de Brasília), e precisará superar um retrospecto de cinco eliminações seguidas em confrontos com europeus em mata-matas da Copa do Mundo

A campanha do último título, aliás, teve quatro equipes europeias pelo caminho nas fases eliminatórias. E a seleção brasileira superou Bélgica (2 a 0), Inglaterra (2 a 1), Turquia (1 a 0) e Alemanha (2 a 0).



O retrospecto negativo do Brasil



Desde então, entretanto, essa história mudou radicalmente. Nas cinco edições seguintes, foram cinco derrotas e um empate, sendo quatro quedas em quartas de final.



Na Copa do Mundo de 2006, a França foi a algoz ao fazer 1 a 0, enquanto em 2010 foi a vez da Holanda, que venceu por 2 a 1. Já em casa, em 2014, o 7 a 1 para a Alemanha virou um trauma na maior vergonha do futebol brasileiro.



Eliminado na semifinal, o Brasil ainda foi atropelado pelos holandeses na disputa pelo terceiro lugar: 3 a 0. A situação piorou ainda mais nas últimas duas edições, com derrotas para europeus menos tradicionais: 2 a 1 para a Bélgica e 1 a 1 com a Croácia, caindo nos pênaltis.



As vitórias nos últimos mata-matas de Copa do Mundo



Nessas últimas cinco Copas, a seleção brasileira só se deu bem nas fases eliminatórias contra: Gana (nas oitavas em 2006), Chile (na mesma fase em 2010 e de 2014), Colômbia (nas quartas de 2014), México (nas oitavas de 2018), Coreia do Sul (na mesma fase em 2022) e Japão (na 16avos em 2026).