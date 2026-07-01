Seleção brasileira de 2026 tenta resultado diferente das últimas cinco Copas contra europeusRafael Ribeiro/ CBF
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Na próxima fase, a seleção comandada por Javier Aguirre enfrentará o ganhador do confronto entre Inglaterra e RD Congo
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