Ronald Koeman em jogo da seleção holandesaPaul Ellis / AFP

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João Alexandre Borges
Ronald Koeman decidiu que não seguirá no comando da seleção holandesa, que foi eliminada da Copa do Mundo ao perder para o Marrocos nos pênaltis por 3 a 2, na madrugada desta terça-feira (30).
"Ronald Koeman informou à KNVB (Real Associação Neerlandesa de Futebol) que não renovará seu contrato como técnico da seleção holandesa. O treinador de 63 anos anunciou sua decisão um dia após a eliminação da Holanda da Copa do Mundo de 2026. A Holanda foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis. Com isso, Koeman encerra sua segunda passagem pelo comando da equipe", diz o comunicado da seleção holandesa.
Esta foi a segunda passagem de Koeman no cargo, que começou em 2022. Já a primeira foi entre 2018 e 2020. "Ontem à noite tomei a decisão de terminar o meu período como treinador da seleção nacional dos Países Baixos", escreveu o treinador, em uma rede social.
 
 
A partida que eliminou a Holanda da Copa de 2026 começou na noite de segunda-feira (29). A seleção europeia vencia a partida por 1 a 0, mas levou o empate nos acréscimos.
A igualdade no marcador forçou a prorrogação (já na madrugada no horário de Brasília), mas ninguém marcou. Com isso, o confronto foi para a decisão por pênaltis. Marrocos levou a melhor por 3 a 2 e eliminou os holandeses.