O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do MundoRafael Ribeiro/CBF
Globo bate recordes com classificação do Brasil na Copa do Mundo
Transmissão da vitória sobre o Japão alcançou cerca de 52 milhões de pessoas
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