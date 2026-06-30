O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo - Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do MundoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 30/06/2026 22:00 | Atualizado 30/06/2026 22:03

Rio - A vitória do Brasil sobre o Japão bateu recorde de audiência na Globo. A transmissão do jogo alcançou 51,9 milhões de pessoas, segundo dados do Ibope. Índice 172% maior que o concorrente da TV aberta e 263% maior que o concorrente gratuito do streaming. Do público total que acompanhou a partida, 53,8% viram exclusivamente na Globo (37 milhões de pessoas).

Na TV Globo, o dia registrou a melhor média de audiência no PNT (20 pontos) em quase 4 anos (desde dezembro 2022) e foi também a maior audiência da faixa (36 pontos), às segundas, dos últimos em 3 anos e 7 meses. Assim como em todos os outros jogos da Seleção, Brasil x Japão registrou share (55,1%) acima dos 50%, o que mostra que mais da metade das TVs ligadas nos jogos, escolheram a TV Globo.

O SporTV segue líder absoluto da TV Paga e registrou audiência 11x maior que o segundo colocado. Já no Globoplay, o jogo registrou um crescimento de 13% na comparação com o último confronto. No caso da GE TV no Globoplay, o jogo apresentou o segundo maior alcance da história, ficando atrás apenas de Brasil x Chile no lançamento do canal.

O site do GE bateu o recorde do ano, com o maior alcance diário (74% na comparação com a média do ano) e melhor dia em audiência, com crescimento de 29% em visualizações de páginas e 62% em visualizações de vídeo. A página do jogo do Brasil foi a mais consumida da Copa até aqui, tendo 3x mais acessos que a média das demais página de jogo da competição.