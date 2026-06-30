Kylian Mbappé é ídolo da seleção francesa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Kylian Mbappé é ídolo da seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 19:24 | Atualizado 30/06/2026 20:53

o maior artilheiro em mata-matas do torneio. Estados Unidos - Mbappé fez história ao abrir o placar no jogo entre França e Suécia no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nesta terça-feira (30), válido pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo . Ele superou a marca que dividia com Ronaldo e Leônidas e isolou-se como

Mbappé chegou para a partida com oito gols em mata-matas na Copa do Mundo. Como marcou dois na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, ele foi a dez.

O atacante francês também conseguiu outro feito importante. Ele ultrapassou Miroslav Klose (16) e isolou-se como o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 18 gols. Mbappé está atras apenas de Messi, que tem 19.

Veja o ranking da artilharia em mata-matas da Copa:

Kylian Mbappé: 10 gols em 9 jogos



Leônidas: 8 gols em 5 jogos

Ronaldo: 8 gols em 10 jogos

Just Fontaine: 7 gols em 3 jogos

Vavá: 7 gols em 5 jogos

Oldrich Nejedly: 7 gols em 6 jogos

Pelé: 7 gols em 6 jogos