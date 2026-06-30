Rio - A França confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com grande atuação de Kylian Mbappé, a seleção francesa venceu a Suécia por 3 a 0, nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e se classificou para a próxima fase. O camisa 10 fez dois gols, superou Miroslav Klose e reduziu a distância para Messi, que é o recordista de gols em Copas.
Com os dois gols marcados na vitória sobre a Suécia, Kylian Mbappé ultrapassou o alemão Miroslav Klose e se tornou o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 18 gols, atrás do argentino Lionel Messi, que tem 19. Com a vitória, a França garantiu a vaga nas oitavas de final e enfrentará o Paraguai, no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos.
fotogaleria
O jogo foi de domínio francês. Desde o início, a França controlou as ações, teve mais volume e criou as melhores chances. O goleiro Zetterstrom fez boas defesas e ainda contou com a ajuda da trave em chutes de Kylian Mbappé e Michael Olise para manter a Suécia viva na partida. Porém, a esperança durou até os 44 minutos, quando o camisa 10 recebeu a bola após escanteio curto, invadiu a área e bateu no canto.
O panorama não mudou no segundo tempo. A França continuou com o controle das ações e ampliou logo aos sete minutos, quando Bradley Barcola recebeu passe de Michael Olise dentro da área e aproveitou para fazer 2 a 0. Depois, aos 28, o camisa 11 deu mais um belo passe, dessa vez para Kylian Mbappé, para anotar o terceiro. Foi a quinta assistência de Olise na Copa, que ultrapassou Bruno Guimarães como garçom.
Com os dois gols marcados, Kylian Mbappé superou duas marcas históricas. Além de superar Miroslav Klose e se isolar como o segundo maior artilheiro da história das Copas, ele ultrapassou Ronaldo e Leônidas como o maior artilheiro em mata-mata de Copas, com nove gols. Na Copa de 2026, ele divide a artilharia com Messi, ambos com seis. O craque argentino joga sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra Cabo Verde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.