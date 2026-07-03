Casemiro marcou o primeiro gol do Brasil na vitória sobre o Japão - Rafael Ribeiro/CBF

Casemiro marcou o primeiro gol do Brasil na vitória sobre o JapãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 03/07/2026 15:07

Estados Unidos - O volante Casemiro assumiu a liderança do power ranking da Fifa como melhor jogador do setor defensivo na Copa do Mundo 2026. Na segunda fase, o jogador anotou o gol que abriu caminho para a virada da seleção brasileira sobre o Japão por 2 a 1.



Com 7.49 pontos, Casemiro aparece à frente do canadense Luc de Fougerolles (7.43), do cabo-verdiano Pico Lopes (7.38) e do espanhol Rodri (7.37).



O brasileiro ainda soma 5.19 pontos no ataque e 5.28 no quesito criatividade. Entre todos os jogadores de linha, ele ocupa a posição 131 no ranking.



Pela importância do gol sobre a seleção japonesa, Casemiro recebeu o prêmio Superior Player of the Match, entregue ao melhor jogador da partida. Além disso, ele se tornou o segundo jogador mais velho (34 anos, 4 meses e 6 dias) a balançar as redes pelo Brasil em Copas, atrás apenas de Bebeto (34 anos, 4 meses e 18 dias), autor de um dos gols da vitória da seleção por 3 a 2 sobre a Dinamarca no Mundial de 1998.



Uma das peças de confiança do técnico italiano Carlo Ancelotti, o volante é um dos líderes do elenco brasileiro ao lado do zagueiro Marquinhos, capitão da equipe. No duelo contra a Noruega, no próximo domingo, 5, às 17 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Casemiro deve ser novamente titular.