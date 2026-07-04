Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 18:40 | Atualizado 04/07/2026 18:42

Estados Unidos - Carlo Ancelotti lamentou a ausência de Lucas Paquetá na partida contra a Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo . Em entrevista coletiva neste sábado (4), o treinador destacou que a escolha do substituto do meio-campista se dá em função do jogo, mas sem deixar de pensar na força do adversário.

"Não temos no elenco jogador com a qualidade de Paquetá, temos que substituir por outro jogador. Nesse aspecto, temos diferentes características. Danilo é diferente de Gabriel, como é diferente de Matheus Cunha, como é diferente de Éderson. Mas vou escolher o jogador em função do jogo da nossa equipe tendo em conta a força do rival".

A expectativa é de que Gabriel Martinelli seja o escolhido de Ancelotti para entrar no time titular na vaga de Paquetá, que trata de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Danilo Santos, do Botafogo, é outro entre os cotados.



"A nível defensivo um jogador que pode defender do lado esquerdo como fez Paquetá, quando a equipe não tem a bola defender o lado esquerdo. Isto pode fazer Martinelli e também Danilo. Com bola, tem que ocupar bem a posição de centro esquerda, que às vezes pode ser ocupada por Vini - nesse caso, Douglas Santos adianta".

"E às vezes pode ser ocupado por outro jogador que pode ser Martinelli. A nível defensivo não muda, muda a interpretação do jogador a depender das características. Danilo é diferente de Martinelli".

Na entrevista coletiva, o treinador também atualizou a situação de Raphinha, que se machucou na segunda rodada, diante do Haiti. De acordo com o italiano, o atacante poderá ficar no banco de reservas.

"Raphinha está progredindo muito bem, ainda não está 100%, mas hoje disponível para estar no banco. Pode jogar alguns minutos ou ser útil em alguns momentos. Recuperou muito bem e muito rápido, estamos muito felizes com isso, porque Raphinha é um jogador muito importante para a equipe".

Brasil e Noruega vão medir forças no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.